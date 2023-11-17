Москвичам рассказали о погоде 17 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 17 ноября, в столице и области прогнозируется переменная облачность преимущественно без осадков, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов мороза, в Подмосковье – от 1 до 6 градусов мороза.

Скорость северного и северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 751 миллиметр ртутного столба.

Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 19 ноября.

До этого метеоролог Александр Шувалов рассказал, что снегопадов в Москве и области на этой неделе не будет. По его словам, высота снежного покрова в столице до конца ноября составит не больше 2–3 сантиметров.



"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 17 ноября