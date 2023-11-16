Синоптик исключил снегопады в столице до конца ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопады обойдут Москву и Подмосковье на этой неделе, в основном они будут идти в сторону Волги. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на метеоролога, эколога и климатолога Александра Шувалова.

Он уточнил, что ближе к середине следующей недели снегопады лишь краем заденут восток Московской области. В этой связи, продолжил синоптик, до конца текущего месяца высота снежного покрова составит не больше 2–3 сантиметров.

"Мороз нас все-таки осчастливит, а снегом мы будем обделены. Как только появится перспектива хорошего снегопада, мы сразу об этом закричим во всеуслышание", – заключил Шувалов.

Ночь на четверг, 16 ноября, была последней в этом сезоне с положительной температурой в Москве. Как уточнила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в последующие сутки прогнозируется мороз.

В конце недели ожидается заметное похолодание. В Гидрометцентре рассказали, что 16 ноября пойдет мокрый снег, местами прогнозируется гололедица.

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