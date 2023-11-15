Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления к концу недели

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Резкий скачок атмосферного давления ожидается в столичном регионе к концу недели, предупредил синоптик Александр Ильин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"В среду и четверг атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. А потом оно начет постоянно расти", – сообщил он.

Эксперт уточнил, что в пятницу, 17 ноября, давление будет на уровне 750 миллиметров ртутного столба, а в выходные, 18 и 19 ноября, – 755 миллиметров ртутного столба.

Ильин также отметил, что в среду, 15 ноября, столбики термометров днем будут показывать 2–4 градуса, а ночью ожидается 0 градусов. Вечером в Москве прогнозируется снег с дождем и гололедица.

В четверг, 16 ноября, тоже ожидается снег. Температура будет колебаться в диапазоне от 0 до 2 градусов. Заметное похолодание придет в столичный регион 17 ноября, могут установиться морозы, резюмировал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что впервые в этом месяце среднесуточная температура ниже нуля ожидается в столице в четверг, 16 ноября.

По его словам, пик холодной погоды придется на 18 ноября. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5–10 градусов, а днем потеплеет до минус 1–6 градусов, уточнил он.



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