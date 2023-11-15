Небольшие снегопады ожидаются в Москве 15 и 16 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшие снегопады ожидаются в Москве в среду и четверг, 15 и 16 ноября. В городе сформируется небольшой снежный покров, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, снега будет немного, высота покрова достигнет максимум 3 сантиметров. Днем и ночью столбики термометров покажут 1–4 градуса, уточнил синоптик.

"При этом к концу недели в столице установится ясная погода, поэтому снег просто испарится. <...> Ветер будет слабый", – заявил Шувалов.

Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, первым днем этого месяца, когда среднесуточная температура будет ниже нуля в Москве, станет 16 ноября. Пик холодной погоды придется на 18 ноября.

При этом в пятницу, 17 ноября, в Москву нагрянет арктический воздух, из-за чего в городе станет холоднее. Шувалов рассказал, что к выходным в столице установится декабрьская погода.

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