Москвичам рекомендовали сменить осеннюю одежду на зимнюю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям Москвы стоит задуматься о смене осенней уличной одежды на зимнюю из-за понижения температуры, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом".

По словам синоптика, температура выше нормы сохранится в столице до 15 ноября. С 11 по 14 ноября столбики термометров днем будут находиться в районе 4–7 градусов, а ночью – 1– 4 градусов.

"Но во второй половине недели прогнозируется все-таки понижение температуры", – отметил Вильфанд.

Ночью и днем 15 ноября температура не будет подниматься выше 5 градусов, а может опуститься и до 0. Также с 16-го числа ветер в Москве переменится с западного и юго-западного на северный. Из-за этого с большой вероятностью выходные, 18–19 ноября, будут сильно отличаться по температуре от 11–12 ноября, сказал он.

Ранее метеоролог рассказал, что в пятницу, 10 ноября, погода в столице будет облачной, без осадков. Температура днем достигнет 7 градусов, а ночью – 2. Однако в воскресенье, 12 ноября, в Москве начнутся сильные дожди. Они продолжатся и в понедельник, 13-го числа, подчеркивал Вильфанд.

Что касается снега, его можно не ждать в ближайшую неделю, резюмировал эксперт.

Синоптик Александр Шувалов прогнозирует, что холода и снег придут в столичный регион в середине ноября. Он уточнил, что 12 ноября в Московский регион направится циклон с Карпат и Балкан, а город накроют сильные порывы ветра и дожди.

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