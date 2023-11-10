Москвичам рассказали о погоде 10 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 10 ноября, в столице и области прогнозируется облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что комфортная погода установится в Москве в ближайшие дни. По прогнозу синоптика, 10 и 11 ноября температура в ночное время будет колебаться в пределах 2–4 градусов, а днем – на уровне 5–7 градусов.

Руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов также сообщил, что холода придут в Москву и Подмосковье в середине ноября, тогда же выпадет снег.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 10 ноября