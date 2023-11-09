Москвичам пообещали снег в середине ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Холода придут в Москву и Подмосковье в середине ноября, тогда же выпадет снег. Об этом руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он уточнил, что в воскресенье, 12 ноября, в Московский регион направится циклон с Карпат и Балкан. Вместе с ним атмосферное давление понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Кроме того, город накроют сильные порывы ветра и дожди.

По словам Шувалова, во вторник, 14 ноября, температура воздуха опустится до нуля, выпадет снег. К 17 ноября столбики термометров понизятся до минус 2 градусов днем, и до минус 5 – ночью.

Между тем в предстоящие выходные, 11 и 12 ноября, в Москве сохранится пасмурная погода. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на синоптика Александра Ильина.

Он уточнил, что в субботу, 11 ноября, столбики термометров покажут 5–7 градусов днем и 2–4 градуса – ночью. Ветер будет плотным, со скоростью 5–10 метров в секунду, направление – южное. Осадки не прогнозируются.

Атмосферное давление 11 ноября составит 750 миллиметров ртутного столба, в воскресенье, 12 ноября, оно будет падать из-за приближения атмосферного фронта и составит 740 миллиметров ртутного столба, уточнил Ильин.

Специалист добавил, что 12 ноября ночью начнется дождь, он будет идти и днем. Температура воздуха сохранится на значениях субботы, но днем ожидается похолодание на градус. Ветер усилится до 7–12 метров в секунду, порывы местами будут достигать 17 метров в секунду, направление изменится на юго-восточное и восточное.

В четверг, 9 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что комфортная погода установится в Москве в ближайшие дни. По прогнозу синоптика, 10 и 11 ноября температура в ночное время будет колебаться в пределах 2–4 градусов, а днем – на уровне 5–7 градусов.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала наступление морозов в столице после 17 ноября. Она отметила, что начало ноября в этом году можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов.

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в столице 10 ноября