Морозы придут в Москву после 17 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозы наступят в столице после 17 ноября. Об этом сообщила в своем телеграм-канале главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

По ее словам, сейчас ноябрь можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов. При этом она подчеркнула, что такое случается в начале месяца примерно раз в четыре года.

"Но с учетом глобального потепления климата, в 21-м веке каждый второй ноябрь начинается с теплой погоды. Особым теплом отличился 2013 год, среднесуточная температура которого перешла в сторону отрицательных значений после 26 ноября", – отметила Позднякова.

В связи с этим специалист, основываясь на своих расчетах, предупредила москвичей о наступлении холодов в Москве после 17 ноября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к концу этой недели погода в столице вернется к ноябрьским значениям. По его прогнозам, после аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса, а на смену теплым воздушным потокам в столицу начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада.

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