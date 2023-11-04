Ноябрьская погода вернется в Москву к следующим выходным

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

К концу следующей недели погода в Москве вернется к ноябрьским значениям. После аномального тепла температура воздуха опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, на смену теплым воздушным потокам в конце недели в Москву начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада. Так, по прогнозам, 7 ноября ночью в столичном регионе будет плюс 4 – плюс 9 градусов, днем до плюс 11, временами дождь.

"10–12 ноября приближение к нормальной погоде, но все равно температурный фон прогнозируется выше нормы примерно на 2 градуса. Но уже приемлемая для ноября погода. Ночные температуры минус 1 – плюс 4, днем плюс 1 – плюс 6. Среднесуточная температура будет около 2–3 градусов", – сказал Вильфанд.

Ранее стало известно, что облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве 4 ноября в День народного единства. По прогнозам синоптиков, днем в столице ожидается от шести до восьми градусов тепла.