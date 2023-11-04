Пасмурная погода и до 8 градусов тепла ожидается в столице 4 ноября

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Облачно с прояснениями, небольшой дождь и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве 4 ноября в День народного единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем в столице ожидается от шести до восьми градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха опустится до плюс шести градусов, возможен дождь.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах от трех до восьми градусов выше нуля. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс трех градусов.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели в московский регион придет аномальное тепло. Температура воздуха в центральном регионе будет превышать норму на 6–8 градусов.