Аномально теплая погода придет в московский регион на следующей неделе – синоптик

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Московский регион и Краснодарский край ждет аномально теплая погода. А в Тыву, Якутию, Забайкальский и Хабаровский края придет аномально холодная погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как отметил синоптик, в Якутии и Тыве с 4 по 8 ноября придут суровые морозы, а температура опустится на 7–8 градусов ниже нормы. Таким образом, в Якутии ожидается до минус 28–34 градусов, в Тыве – до минус 18–24 градусов. В Иркутской области ожидаются морозы до 25 градусов. 7 и 8 ноября аналогичная погода будет в Бурятии. В Хабаровском крае морозы достигнут 21–27 градусов.

Московский регион и Краснодарский край, напротив, ожидает аномально теплая погода в ближайшие дни. Как отмечает синоптик, с 5 по 8 число температура в центральном регионе будет превышать норму на 6–8 градусов.

"В Москве в воскресенье прогнозируется до плюс 13–15 градусов, в понедельник – 9–11 градусов, во вторник – 7–10 градусов. Редкое тепло, температура выше нормы на 6–9 градусов, прогнозируется в Краснодарском крае. Там будет 25–26 градусов в субботу, а затем – до плюс 20-22 градуса", – сказал метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отметил, что 37 городов в европейской части страны дали значительный суточный максимум температуры. Причем во многих из них были перекрыты абсолютные максимумы ноября.