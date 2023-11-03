Обновление температурных максимумов ожидается 5 ноября в Центральной России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обновление температурных максимумов может произойти 5 ноября в Центральной России. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Так, в предстоящие длинные выходные погода в Центральной России будет определена циклонами. Небо закроют плотные облака, ожидаются дожди.

Отмечается, что столбики термометров при этом будут значительно выше климатической нормы. В воскресенье, 5 ноября, возможно обновление рекордных максимумов.

Синоптики прогнозируют, что в Москве будет облачно, временами пройдут дожди. Воздух 4 ноября прогреется до 5–7 градусов, 5 ноября – до 12–14 градусов, 6 ноября – до 9–11 градусов.

Между тем на Северо-Запад в выходные будут влиять два циклона, южный и атлантический. Погодой на севере Европейской России также будут руководить циклоны. В частности, в Мурманске в праздничный день не будет осадков, термометры покажут от минус 6 до минус 8 градусов, затем пойдет снег, в понедельник потеплеет от 0 до минус 2 градусов.

Добавляется, что в Черноземье в эти выходные придет мощная волна тепла, в регионе ожидается облачная погода с дождями. Территория Поволжья же попадет под влияние обширного антициклона. На Юге России прогнозируется солнечная погода, однако 6 ноября туда придут похолодание и ливневые дожди. В Краснодаре, Сочи и Симферополе 4 и 5 ноября температура воздуха будет составлять 22–24 градуса.

По данным метеорологов, на Урале в выходные будет много облаков, но обойдется без осадков. На юге Западной Сибири 4 ноября ожидается мощная волна теплого и влажного воздуха, с осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. На юге Дальнего Востока праздничные выходные начнутся погожим антициклоном, а закончатся активным и ненастным циклоническим вихрем.

Ранее руководитель прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов сообщил, что 4 и 5 ноября в столицу придет потепление, однако могут быть и небольшие дожди. По его словам, утром 5 ноября в Москве будет дождь, а затем распогодится и выглянет солнце. Воздух прогреется до 15 градусов.

До этого в Москве зафиксировали обратный ход температуры, когда днем было холоднее, чем ночью. Столбики термометров стали падать после 22:00 1 ноября. В этот момент температура воздуха составляла 13,8 градуса.

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