Обратный ход температуры зафиксировали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Обратный ход температуры, когда днем было холоднее, чем ночью, зафиксировали 2 ноября в Москве. Подобное явление считается редкостью. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

"После мощного теплого вторжения в среду прошедший вечером атмосферный фронт открыл дорогу к берегам Москвы-реки холодному воздуху", – говорится в сообщении.

Отмечается, что столбики термометров стали падать после 22:00 1 ноября. В этот момент температура воздуха составляла 13,8 градуса. К 09:00 было 9,5 градуса, в полдень температура опустилась до 6,8 градуса, в 15:00 – до 5,8 градуса, в 18:00 – до 4,7 градуса.

Синоптики прогнозируют, что с наступлением ночи столбики термометров продолжат падение. Однако подобное они назвали "обычной ночной ситуацией".

Между тем российский Гидрометцентр отметил, что в ночь на пятницу, 3 ноября, Москву накроет густой туман, из-за чего в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Также сообщалось, что температура в Москве вернется к климатической норме 10–11 ноября. Как уточнял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, тепло продержится в столице чуть выше нормы на 3–4 градуса до конца первой декады текущего месяца.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 3 ноября