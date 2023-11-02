Туман накроет Москву в ночь на пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ночь на пятницу, 3 ноября, Москву накроет густой туман, из-за чего в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать с 02:00 3 ноября до 10:00 3 ноября.

В Подмосковье объявили аналогичное предупреждение. Оно будет действовать с 00:00 до 10:00 пятницы.

Ранее сообщалось, что температура в Москве вернется к климатической норме 10–11 ноября. Как уточнял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, тепло продержится в столице чуть выше нормы на 3–4 градуса до конца первой декады текущего месяца.

Вместе с тем он рассказал, что температура предстоящей зимой в стране будет выше нормальных климатических значений. Согласно прогнозу Вильфанда, в Москве зимой ожидаются и оттепели, и морозы до минус 15–20 градусов.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 3 ноября