02 ноября, 17:55Общество
Туман накроет Москву в ночь на пятницу
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ночь на пятницу, 3 ноября, Москву накроет густой туман, из-за чего в городе будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
Предупреждение будет действовать с 02:00 3 ноября до 10:00 3 ноября.
В Подмосковье объявили аналогичное предупреждение. Оно будет действовать с 00:00 до 10:00 пятницы.
Ранее сообщалось, что температура в Москве вернется к климатической норме 10–11 ноября. Как уточнял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, тепло продержится в столице чуть выше нормы на 3–4 градуса до конца первой декады текущего месяца.
Вместе с тем он рассказал, что температура предстоящей зимой в стране будет выше нормальных климатических значений. Согласно прогнозу Вильфанда, в Москве зимой ожидаются и оттепели, и морозы до минус 15–20 градусов.
"Атмосфера": переменная облачность ожидается в столице 3 ноября
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