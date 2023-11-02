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02 ноября, 10:22

Общество

Ночь на 2 ноября в Москве стала рекордно теплой

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на четверг, 2 ноября, стала самой теплой за всю историю наблюдений, заявил ведущий сотрудник центра "Фобос" Михаил Леус.

"Прошедшая ночь в столице стала самой теплой за послевоенное время – с начала наблюдений на метеостанции ВДНХ. Ночной минимум составил 9,5 градуса, что выше прежнего достижения 1967 года, составлявшего 8,5 градуса", – уточнил эксперт в своем телеграм-канале.

Ранее специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал приход метеозимы в столицу с задержкой. По его словам, настоящая зима наступит во второй половине ноября.

Что касается снега, устойчивый покров при лучшем раскладе сформируется на уровне не более 2–5 сантиметров только в конце месяца, считает синоптик. По его словам, в первую неделю ноября ожидается аномально теплая погода – на 4–5 градусов выше нормальных значений.

Синоптики пообещали аномальное тепло и ливни в ближайшие дни в столице

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