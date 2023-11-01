Метеозима придет в Москву во второй половине ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Метеозима придет в столицу с задержкой – во второй половине ноября, спрогнозировал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"На мой взгляд, метеорологическая зима, которая обычно наступает у нас с 10 ноября, то есть устойчивый переход среднесуточных температур через ноль в сторону отрицательных значений, произойдет с задержкой на неделю-другую, и метеозима наступит только во второй половине ноября", – приводит РИА Новости его слова.

Что касается снега, устойчивый покров при лучшем раскладе сформируется на уровне не более 2–5 сантиметров только в конце ноября, считает синоптик.

Тишковец обратил внимание, что нормальные показатели дневной температуры для последнего месяца осени составляют 1,1 градуса, а ночной – должны равняться примерно 3,3 градуса. По осадкам месячной нормой считается 52 миллиметра, уточнил он.

"Ноябрь, по моим оценкам, будет на 1,5–2 градуса теплее нормы и выпадет 130% осадков, то есть превышение над нормой составит от 10 до 30%", – добавил эксперт.

Тишковец заявил, что в первую неделю ноября ожидается аномально теплая погода – на 4–5 градусов выше нормальных значений. Во вторую неделю отклонение от нормы уменьшится, но температура все равно будет на 2 градуса выше. На третьей неделе показатели станут ближе к норме, а неделя с 22 ноября будет на несколько градусов холоднее климатической нормы, резюмировал синоптик.

Ранее Тишковец отметил, что ночь на среду, 1 ноября, стала рекордно теплой в Москве за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ.

По его словам, столбики термометров не опускались ниже 8,3 градуса. Таким образом, побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было 7,8 градуса. Синоптик рассказал, что в это время года ночная температура выше 5 градусов бывает в среднем не чаще одного раза в 9–10 лет.



"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 78%