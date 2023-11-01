Ночь на 1 ноября в Москве стала рекордно теплой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ночь на среду, 1 ноября стала рекордно теплой в Москве за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, столбики термометров не опускались ниже 8,3 градуса. Таким образом, побит рекорд 2008 года, когда в ночь на 1 ноября было 7,8 градуса.

Тишковец рассказал, что по статистике в это время года ночная температура выше 5 градусов бывает в среднем не чаще одного раза в 9–10 лет. Нормальная температура в сумерках в начале ноября считается около нуля градусов.

Предстоящая ночь также может стать рекордно теплой – в столице ожидается 8–10 градусов. Рекорд для ночи 2 ноября принадлежит 1968 году, когда столбики термометров не опустились ниже 8,5 градуса, уточнил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что погода в Москве резко изменилась с ледяных дождей на "африканскую жару" и "египетские ночи" по причине смещения холодного циклона на северо-восток и север.

1 ноября в Москве выглянет солнце, а температура поднимется до 13 градусов, что станет многолетним рекордом для этого месяца. Однако "африканская жара" закончится в четверг, когда в столицу придут кратковременные дожди. Из-за этого столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла.

При этом эксперт отметил, что солнце продержится в столице до конца недели, но в пятницу, например, в столице прогнозируются заморозки до минус 4 градусов. Потепление до 12 градусов, по его словам, вновь вернется в регион в воскресенье. Шувалов также спрогнозировал, что следующие три месяца не будут холодными и морозными.

Майская погода пришла на смену снегопадам в Москве