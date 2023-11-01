Синоптик пообещал москвичам "египетские ночи" в начале ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в Москве резко изменилась с ледяных дождей на "африканскую жару" и "египетские ночи" по причине смещения холодного циклона на северо-восток и север. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, теперь холодный циклон направился в сторону Тверской области, а в ближайшее время затронет и Владимирскую. Поэтому, по словам специалиста, жители столицы уже могут настраиваться на теплую погоду в регионе.

Так, 1 ноября, в Москве выглянет солнце, а температура поднимется до 13 градусов, что станет многолетним рекордом для этого месяца. Однако "африканская жара" закончится в четверг, когда в столицу придут кратковременные дожди. Из-за этого столбики термометров опустятся до 6 градусов тепла, заявил синоптик.

Кроме того, Шувалов предупредил, что в ночь на пятницу, 3 ноября, ожидается повышенное атмосферное давление – до 747–749 миллиметров ртутного столба.

При этом эксперт отметил, что солнце продержится в столице до конца недели, но в пятницу, например, в столице прогнозируются заморозки до минус 4 градусов. Потепление до 12 градусов, по его словам, вновь вернется в регион в воскресенье.

Шувалов также спрогнозировал, что следующие три месяца не будут холодными и морозными.

"В целом назвать предстоящую зиму холодной нельзя, поскольку ожидается большое количество оттепелей. Однако будут и периоды морозной погоды", – заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил о "сумасшедшем тепле" в столице в праздничные выходные, 4–6 ноября. По словам синоптика, в воскресенье, 5 ноября, дневная температура в столичном регионе будет в районе от 8 до 13 градусов, а в понедельник, 6-го числа, она вырастет до 11–15 градусов.

Ночь на 1 ноября в Москве может побить рекорд по теплу