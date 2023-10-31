Москвичам пообещали "сумасшедшее тепло" на ноябрьские праздники

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва" заявил о "сумасшедшем тепле" в столице на праздничных выходных, 4–6 ноября.

По его словам, в пятницу и субботу, 3 и 4 ноября, температура днем в Москве будет в районе 5 градусов, а по области – от 3 до 8 градусов. Ночью в эти дни столбик термометра будет держаться у нулевой отметки. Несмотря на теплую погоду, ожидается небольшой дождь, сказал он.

"А дальше опять начнется повторение сумасшедшего тепла. 5 ноября будет мощный поток теплых воздушных масс с юга и юго-востока", – указал Вильфанд.

По расчетам синоптика, в воскресенье, 5 ноября, дневная температура в столичном регионе будет в районе от 8 до 13 градусов. В понедельник, 6-го числа, она вырастет до 11–15 градусов.

"Такая невероятная первая неделя ноября", – подчеркнул он.

Также он напомнил, что в среду, 1 ноября, дневная температура может побить очередной рекорд. Про этот пик потепления ранее также рассказывал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Он прогнозирует температуру днем в Москве до 14 градусов.

При этом ближайшая столичная ночь может также поставить рекорд и стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в столице ожидается 7–9 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве в ночь с 30 на 31 октября соответствовала климатической норме мая. Минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7–8 градусов.

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в столице вечером 31 октября