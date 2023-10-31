Минувшая ночь в Москве соответствовала климатической норме мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в ночь с 30 на 31 октября соответствовала климатической норме мая. Об этом заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7–8 градусов", – рассказал он.

По его словам, в ночь на 31 октября 1967 года метеорологи отметили рекордную температуру воздуха в Москве – плюс 10,7 градуса. В 1962 году этот показатель составил плюс 8,2 градуса.

При этом, как утверждает Тишковец, в ночь с 31 октября на 1 ноября в столице также прогнозируется аномальная теплота: столбики термометров вырастут до 6–8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве прогнозируется сентябрьская погода. По его словам, 1 ноября температура воздуха будет соответствовать температурному режиму конца сентября, что бывает крайне редко.

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