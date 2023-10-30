Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сентябрьская погода прогнозируется в Москве в ближайшие дни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"В ближайшие часы уже погода будет резко меняться <...> температура будет расти и, по оценкам, вырастет до 6–8 градусов к полуночи. Такой она будет в течение ночи", – рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что во вторник, 31 октября, температура воздуха в Москве составит 7–9 градусов, в Подмосковье – 11 градусов. Подобный температурный фон выше нормы на 5 градусов. Кроме того, во вторник ожидается облачная погода, без осадков. В ночь на 1 ноября температура составит до 10 градусов, а днем – до 11–13 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

Вильфанд добавил, что повышение температуры в столице связано с поступлением теплого воздуха с севера Африки. 1 ноября температура воздуха будет соответствовать температурному режиму конца сентября, что крайне редко бывает, так как октябрь – динамичный месяц с падающей температурой.

В четверг, 2 ноября, в Москве ожидается порядка 7–9 градусов и местами небольшой дождь. В пятницу, 3 ноября, из-за роста атмосферного давления ночные температуры опустятся и будут от минус 1 до плюс 2 градусов, а днем – от 3 до 8 градусов. В субботу, 4 ноября, ночью прогнозируется около ноля градусов, а днем – 4–9 и переменная облачность, без осадков.

"А дальше опять изменение циркуляции, воздушные массы будут поступать с юга и юго-востока – из Малой Азии. И опять повышение температуры до 8–13 градусов. 5 и 6 октября вероятен дождь", – добавил синоптик.

Предварительно установлено, что в начале второй декады ноября температурный фон придет в норму, среднесуточная температура будет близка к нулевой отметке, заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщал, что порядка 30% месячной нормы осадков в виде снега, дождя, мокрого снега выпало в столице с пятницы, 27 октября. Синоптик уточнил, что с пятницы по воскресенье выпало 15,5 миллиметра осадков. В понедельник, 30 октября, выпало еще 10. Это 30–35% месячной нормы, составляющей 70 миллиметров осадков.

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