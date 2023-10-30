Треть месячной нормы осадков выпала в Москве с 27 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Примерно 30% месячной нормы осадков в виде снега, дождя, мокрого снега выпало в столице с пятницы, 27 октября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его информации, с пятницы по воскресенье выпало 15,5 миллиметра осадков. В понедельник, 30 октября, выпало еще 10. Это 30–35% месячной нормы, составляющей 70 миллиметров осадков.

Уточняется, что в отдельных районах Москвы осадков было больше. В частности, на юге, потому что накануне там были сильные дожди. Вильфанд заметил, что погодные условия привели к тому, что в столице установился временный снежный покров. Так, на станции Гидрометцентра в районе МГУ высота снежного покрова составила 6 сантиметров, в Тушине – 7 сантиметров, на юге – до 9 сантиметров.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе во вторник, 31 октября, из-за тумана. Видимость, по прогнозам, составит 200–700 метров.

Между тем в среду, 1 ноября, воздух в Москве прогреется до 14 градусов. Такого тепла в начале ноября не было последние 89 лет, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в столице вечером 31 октября