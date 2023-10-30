Жителей столичного региона предупредили о тумане 31 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе во вторник, 31 октября, из-за тумана. Соответствующее предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

"Туман, видимость – 200–700 метров. Период предупреждения – с 03:00 до 12:00 31 октября", – уточняется в публикации.

Ранее главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова предупредила, что москвичей на этой неделе ожидает неустойчивая погода.

При этом синоптик отметила, что самый теплый день прогнозируется 1 ноября: столбики термометров поднимутся до 13 градусов. В четверг, 2 ноября, ожидаются небольшие осадки, а температура днем будет держаться на уровне 7 градусов. Дожди сохранятся и в пятницу, 3 ноября, температура упадет до 2 градусов.



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