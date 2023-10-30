Высота снежного покрова в Москве достигает 7 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в Москве на 09:00 понедельника местами составляет до семи сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, высота снега составляет четыре сантиметра, на других метеостанциях города снега от одного сантиметра (Балчуг) до семи сантиметров (Тушино).

Самым снежным местом на территории Подмосковья утром стал Дмитров, там снежный покров достиг 9 сантиметров.

По словам синоптика, ко вторнику снег частично сойдет, а в оставшихся местах его высота уменьшится до 1–2 сантиметров. К вечеру вторника снежный покров сойдет повсеместно.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства уже предупреждал москвичей о гололедице, мокром снеге и усилении ветра. Синоптики предупреждают, что в первый день рабочей недели возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Из-за плохой погоды жителям столицы рекомендуют воспользоваться городским транспортом. Днем, по данным метеорологов, температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в Подмосковье.

Погода в Москве ухудшится 30 октября