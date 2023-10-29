Мокрый снег с дождем спрогнозировали в Москве 30 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 30 октября, в Москве ожидается мокрый снег с переходом в дождь, возможно образование гололедицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Предупреждение будет действовать с 06:00 до 15:00.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", – говорится в сообщении.

В начале рабочей недели также ожидается возможное усиление ветра, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду. Жителей Москвы призвали сохранять бдительность, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, дождь 30 октября "смоет" временный снежный покров в столице. По его словам, уже в воскресенье снег в Москве начал интенсивно таять. За одни сутки его высота существенно уменьшилась, и сейчас составляет 3 сантиметра.

Погода на предстоящей неделе обещает быть неустойчивой, уточняла синоптик Татьяна Позднякова. Она поделилась, что 30 октября в городе будет переменная облачность с дождем.