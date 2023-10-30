30 октября, 08:38Транспорт
Москвичам рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жителям Москвы рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за плохой погоды. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), утром 30 октября в городе ожидаются дождь и мокрый снег. Кроме того, возможно появление гололедицы.
В ведомстве призвали водителей на дорогах соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров, соблюдать осторожность на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
За обстановкой на столичных улицах круглые сутки следит Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.
По данным синоптиков, днем 30 октября температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в Подмосковье.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
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