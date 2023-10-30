Москвичам рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям Москвы рекомендовали воспользоваться городским транспортом из-за плохой погоды. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), утром 30 октября в городе ожидаются дождь и мокрый снег. Кроме того, возможно появление гололедицы.

В ведомстве призвали водителей на дорогах соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров, соблюдать осторожность на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

За обстановкой на столичных улицах круглые сутки следит Ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД.

По данным синоптиков, днем 30 октября температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в Подмосковье.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ноябрь в столице начнется с резкого потепления