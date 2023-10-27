27 октября, 17:22Мэр Москвы
Собянин: городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Непогода сохранится в столице в выходные дни, 28 и 29 октября, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По его словам, синоптики прогнозируют снег, переходящий в дождь. Кроме того, из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах.
Мэр подчеркнул, что городские службы в условиях непогоды работают в режиме повышенной готовности.
Он призвал автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
Утром 27 октября высота снежного покрова в столице составила 2–3 сантиметра.
В настоящее время высота снежного покрова в Москве составляет 6 сантиметров. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.
Жителей столицы предупредили, что прирост снега может составить еще до пяти сантиметров. Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада. Больше всего снега выпало в ЮАО и ТиНАО.
Москвичи поделились кадрами первого снега в столице
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