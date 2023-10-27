Высота снежного покрова в Москве составляет 2–3 см

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первый снег лег в Москве. Его высота составляет 2–3 сантиметра, сообщила в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Высота его (снежного покрова. – Прим. ред.) на 7 утра составляет 2–3 сантиметра. Но это не последний результат сегодняшнего дня", – отметила она.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что с севера Италии в столицу движется активный циклон, в связи с которым в город придут осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 15 метров в секунду в конце недели. Столицу ожидает резкое падение атмосферного давления, сообщает News.ru.

Как подчеркнул синоптик, 28 и 29 октября в городе прогнозируется гололедица, однако 30 октября в Москву придет потепление и температура поднимется до 10 градусов.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупреждали, что синоптики прогнозируют образования 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что первый снежный покров в пятницу будет высотой от 2 до 5 сантиметров. Однако он будет достаточно неустойчив.

Утром 27 октября из-за снега не менее 35 авиарейсов задержали и еще восемь отменили в трех аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Кроме того, в Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 07:00 субботы, 28 октября.

Москвичи поделились кадрами первого снега в столице