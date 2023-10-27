Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве

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В Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения – до 07:00 28 октября. Местами гололедица", – говорится в сообщении.

В ночь на 27 октября в столице выпал первый снег. Высота снежного покрова в городе местами достигла трех сантиметров.

В связи с образованием наледи на дорогах автомобилистов призвали не выезжать на летней резине. Игнорирование правила может привести к опасным последствиям. Осуществлять контроль за ситуацией на столичных дорогах будет Центр организации дорожного движения (ЦООД).



"Утро": 0 градусов ожидается в столице 27 октября