Москвичам пообещали потепление в начале ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

К началу ноября в Москве потеплеет, снег сменится дождем, который расправится с временным снежным покровом. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала в своем телеграм-канале.

По ее словам, в предстоящие выходные жителей Москвы ожидает снег, многие поспешат надеть зимнюю одежду. Однако переобуть следует только автомобили, уточнила она.

"И потеплеет, в первых числах ноября дневная температура воздуха "грозит" повыситься до 8–10 градусов. И на праздничные дни существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет положительной и ночью и днем", – заключила Позднякова.

Днем ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что в пятницу, 27 октября, столицу накроет сильный снегопад. Уже в среду, 25 октября, в Подмосковье придут заморозки. А в следующие два дня температура опустится до минусовых показателей, уточнил он.

На этом фоне столичная Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам подготовить транспортные средства. Перед наступлением устойчивых минусовых температур в городе водителям посоветовали проверить исправность тормозной системы, заменить жидкость стеклоочистителя, осмотреть автомобильные шины.

До 10 сантиметров снежного покрова может образоваться в Москве к 28 октября