Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Парк столичной коммунальной техники перевели на зимний режим работы в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что ранее технику полностью подготовили к сезону. Она прошла диагностику, при необходимости ее ремонтировали и модернизировали.

Так, летом было проведено регламентное техническое обслуживание машин. Им заменили расходные и изнашиваемые материалы, фильтры и жидкости, сказано в тексте.

В общей сложности в уборке города планируется задействовать свыше 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации, уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что большинство коммунальных машин в столице используются круглый год. До наступления холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега, а также распределители противогололедных материалов на тротуароуборочную технику и поливомоечные машины.

Технику, которую используют только зимой, заранее расконсервировали. Это коснулось линейных снегопогрузчиков, автогрейдеров, роторных снегоочистителей, мобильных снегоплавильных установок.

Подчеркивается, что, как и в прошлые годы, на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО будут круглосуточно дежурить тягачи.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что снегопады в ближайшие часы накроют Москву. По его информации, в результате в столице сформируется снежный покров высотой до 2–5 сантиметров.

В Гидрометцентре России ввели на территории Москвы желтый уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы. Он будет действовать с 21:00 26 октября до 09:00 27 октября. В это время ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет действовать с 19:00 26-го числа и в Подмосковье.

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