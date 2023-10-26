Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопады в ближайшие часы накроют Москву. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем телеграм-канале.

По его данным, снегопады уже пересекли юг Подмосковья. В результате в столице формируется снежный покров высотой до 2–5 сантиметров.

Синоптик призвал автомобилистов быть осторожными, потому что станет скользко.

Ранее синоптики предупредили об образовании в Москве 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова. В 21:00 26 октября коммунальные службы выборочно организуют противогололедную обработку в особо опасных местах, а с 01:00 27 октября городские службы начнут подметать проезжую часть и тротуары при помощи механизированной техники.

В Гидрометцентре России ввели на территории Москвы желтый уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы. Он будет действовать с 21:00 26 октября до 09:00 27 октября. В это время ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет действовать с 19:00 26-го числа и в Подмосковье.

Метель и порывистый ветер ожидаются в Москве вечером 26 октября