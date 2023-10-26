Москвичей предупредили о затяжном снегопаде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей столицы ожидают снег и понижение температуры до отметок середины ноября в ближайшие дни. В ночь на 27 октября в Москву придет первая метель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Дело в том, что уже завтра Москва будет находиться между двумя мощными барическими образованиями – циклоном, центр которого находится над западной Европой, и антициклоном, центр которого на севере Казахстана. Уже завтра ночью температура минус 4 – минус 2, по области – до минус 6", – предупредил он.

Синоптик пообещал ближайшей ночью порывистый ветер до 15 метров в секунду. Днем 27 октября столбики термометров поднимутся, однако температура будет в пределах от минус 2 до нуля градусов. В течение дня прогнозируется снег и мокрый снег.

Ночью в субботу, 28 октября, температура составит от минус 1 до нуля градусов, а днем – до 2 градусов. Также ожидается снег, уточнил метеоролог. Как отметил Вильфанд, 27 и 28 октября в Москве будет гололедица.

В воскресенье, 29 октября температура начнет повышаться. Ночью в столице будет около нуля градусов, а днем значения поднимутся до 3 градусов, добавил он.

"И 29 октября ночью еще осадки в виде снега и мокрого снега, но уже днем они будут ослабевать", – сказал собеседник издания.

Ранее синоптики предупредили об образовании в Москве 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова. В 21:00 26 октября коммунальные службы выборочно организуют противогололедную обработку в особо опасных местах, а с 01:00 27 октября городские службы начнут подметать проезжую часть и тротуары при помощи механизированной техники.

"Атмосфера": снег с дождем ожидаются в Москве 27 октября