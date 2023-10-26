Москвичей предупредили об опасности из-за снегопада и гололедицы до утра 27 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за снега, метели и гололедицы объявлен в Москве до утра пятницы, 27 октября. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Предупреждение будет действовать с 21:00 26 октября до 09:00 27 октября. В это время ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами прогнозируется метель со снегом.

Аналогичное предупреждение будет действовать с 19:00 26 октября и в Подмосковье.

В МЧС России по Москве, в свою очередь, призвали быть осторожными во время вождения автомобиля, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости ведомство рекомендовало обратиться по телефону 101 или единому телефону доверия 8 (495) 637-22-22.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первый снежный покров высотой от 2 до 5 сантиметров ожидается в Москве в пятницу, 27 октября. По его словам, снегопады начнут усиливаться, а температура может опуститься до -5 градусов.

Минувшей ночью столбики термометра в Москве показали -2,4 градуса, что является самым холодным показателем с начала текущей осени.

"Утро": 2 градуса ожидается в столице 26 октября