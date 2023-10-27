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27 октября, 07:54

Транспорт

Свыше 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за снега не менее 35 авиарейсов задержано и еще восемь отменено в трех аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".

На 07:30 по московскому времени в аэропорту Внуково задержаны 11 рейсов и два отменены, в Домодедово – задержаны 16 и шесть отменены, в Шереметьево – восемь рейсов задержаны.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупреждали, что синоптики прогнозируют образования 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что первый снежный покров в пятницу будет высотой от 2 до 5 сантиметров. Однако он будет достаточно неустойчив.

Москвичи поделились кадрами заснеженных улиц

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