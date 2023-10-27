Снежный покров высотой до 6 см образовался в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за прошедшие сутки зима в стране расширила зону холодов, метелей и снега.

"Русскую равнину тоже постепенно накрывает белым покрывалом. В средней полосе снежная дуга шириной в 300–400 километров, связанная с теплым атмосферным фронтом, протянулась на 1 500 километров от Псковщины, через Центральную Россию и до Среднего Поволжья", – написал синоптик.

На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали высоту снежного покрова в 2 сантиметра, на Балчуге – 6 сантиметров, в Тушине – 4 сантиметра. Как подчеркнул метеоролог, такой покров появляется обычно в ноябре. Также он добавил, что в начале будущей недели снег растает.

Чуть ранее высота снежного покрова в столице составила 2–3 сантиметра. В связи со снегопадом не менее 35 авиарейсов задерживали и еще восемь были отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Сейчас гавани вернулись к штатному режиму работы. Прокуратура же взяла на контроль ситуацию с авиарейсами. Уточнялось, что при наличии нарушений законодательства будет поднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В свою очередь, в Московской железной дороге подчеркнули, что снегопад не повлиял на ее работу. Поезда следуют по графику.

Кроме того, в Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 07:00 субботы, 28 октября.

Москвичи поделились кадрами первого снега в столице