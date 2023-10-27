Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в Москве из-за снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

При наличии нарушений законодательства будет поднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Утром 27 октября в Москве лег первый снежный покров. Его высота составляет 2–3 сантиметра.

В связи со снегопадом не менее 35 авиарейсов задержали и еще восемь отменили в трех аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Кроме того, в Москве и Московской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 07:00 субботы, 28 октября.

Днем ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупреждали, что синоптики прогнозируют образования 27 октября до 10 сантиметров снежного покрова.

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