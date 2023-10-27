Снегопад не повлиял на работу Московской железной дороги

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Снегопад в столице 27 октября не повлиял на работу Московской железной дороги, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

"Первый снег движению не помеха. Едем по графику", – говорится в сообщении.

В настоящее время высота снежного покрова в Москве составляет 2–3 сантиметра. Как уточнила специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, это не последний результат сегодняшнего дня.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец утверждал, что первый снежный покров в пятницу будет высотой от 2 до 5 сантиметров. По его словам, он будет достаточно неустойчив.

Утром 27 октября из-за снега не менее 35 авиарейсов задержали и еще восемь отменили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Москвичи поделились кадрами первого снега в столице