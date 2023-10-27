В аэропортах Москвы сообщили о штатной работе на фоне снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево осуществляют деятельность в штатном режиме на фоне снегопада. Об этом пишет РИА Новости.

Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Авиагавань обладает всеми ресурсами для бесперебойной работы в непогоду, уточнили в воздушной гавани. По данным аэропорта, отмененных рейсов на фоне метеоусловий в расписании нет.

При необходимости специалисты проводят противообледенительную обработку самолетов, рассказали в Домодедово.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям нет", – поделились во Внуково.

Как уточнила директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова, авиагавань также продолжает работать в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет осуществляются по расписанию, заявила она.

Утром в пятницу, 27 октября, в Москве появился первый снежный покров. В настоящее время его высота составляет 2–3 сантиметра.

После этого стало известно, что не менее 35 авиарейсов задержали и еще восемь отменили в трех аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Ситуацию не оставили без внимания в московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. При наличии нарушений законодательства будет поднят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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