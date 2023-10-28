Снежный покров, характерный для декабря, сформировался в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Снежный покров, характерный для первой декады декабря, сформировался в столичном регионе к субботе, 28 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, за минувшие сутки на базовой метеостанции ВДНХ и в Тушине выпало 5 миллиметров осадков, на Балчуге – 6 миллиметров. Это менее 10% от месячной нормы, которая составляет 70 миллиметров.

В Подмосковье больше всего осадков выпало в Мелихово, Кашире и Коломне – по 8 миллиметров, Павловском-Посаде – 9 миллиметров, Черустях –11 миллиметров.

В результате интенсивных осадков подрос и снежный покров. На ВДНХ и в Тушине его высота достигла 7 сантиметров, на Балчуге и МГУ – 9 сантиметров. Больше всего снега выпало в подмосковных Черустях – 12 сантиметров.

"Такой снежный покров по климату, как правило, формируется лишь только в первой декаде декабря", – подчеркнул синоптик.

Он добавил, что в субботу рост снежного покрова прекратится, поскольку осадки пройдут в смешанной фазе, в том числе в виде ледяного дождя.

27 октября высота снежного покрова в Москве составила 6 сантиметров. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.

Жителей столицы предупредили, что прирост снега может составить еще до пяти сантиметров. Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада. Больше всего снега выпало в ЮАО и ТиНАО.

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