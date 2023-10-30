Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 30 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В первый день недели, 30 октября, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшими осадками в виде снега, переходящего в дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в Подмосковье.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что высота снежного покрова в Москве существенно уменьшилась. Он добавил, что в начале рабочей недели в столице пойдет дождь, а снег полностью растает.

До этого главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова рассказала, что жителей и гостей Москвы ждет неустойчивая погода с температурой от 0 до плюс 12 градусов на предстоящей неделе.

Ноябрь в столице начнется с резкого потепления