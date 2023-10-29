Дождь в понедельник "смоет" снежный покров в Москве – синоптик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки высота снежного покрова в столице существенно уменьшилась. В начале рабочей недели в столице пойдет дождь, а снег полностью растает. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как отметил синоптик, уже в воскресенье снег в Москве начал интенсивно таять. За одни сутки его высота существенно уменьшилась, и сейчас составляет 3 сантиметра.

Вильфанд подчеркнул, что теплые воздушные массы принесут в столицу дождь, который окончательно смоет все последствия снегопадов.

"Завтра в связи с тем, что днем во второй половине дня теплые воздушные массы будут обусловливать погоду в столице, москвичи смогут наблюдать в прямом смысле слова, как дождь смывает все следы временного снежного покрова", – сказал Вильфанд.

Также синоптик напомнил, что в столице продолжится потепление. Ночью ожидается плюс 3-5, днем – плюс 8-10 градусов.

Ранее синоптик пообещали москвичам неустойчивую погоду на предстоящей неделе. Как отметила синоптик Татьяна Позднякова, 30 октября в городе будет переменная облачность, также в столице ожидается дождь.