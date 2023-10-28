Москвичам пообещали неустойчивую погоду на предстоящей неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей Москвы ждет неустойчивая погода с температурой от 0 до плюс 12 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главного специалиста "Метеобюро" Татьяну Позднякову.

Как отметила синоптик, 30 октября в городе будет переменная облачность, также в столице ожидается дождь.

"Ночные температуры повысятся до 0–плюс 2 градусов. А днем потеплеет до 2–4 градусов с отметкой "плюс". Ветер южный, умеренный", – сказала она.

Во вторник, 31 октября, ночью показатели окажутся на плюс 5–7 градусах, днем температура поднимется до плюс 12 градусов. Первый день следующего месяца окажется комфортным. В среду, 1 ноября, прогнозируется до 13 градусов тепла.

В четверг, 2 ноября, в столицу снова придет дождь, ночь будет теплой до 11 градусов, а днем столбики термометров опустятся до плюс 7 градусов. Дождливая погода ожидается 3 ноября.

В выходные дни, москвичи смогут увидеть солнечные лучи. Температура составит от плюс 3 до плюс 6 градусов. Осадков не будет, добавила метеоролог.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве достигла 7–9 сантиметров. В Подмосковье больше всего осадков выпало в Мелихове, Кашире и Коломне. В подмосковных Черустях снежный покров достиг 12 сантиметров.

Из-за снегопада в субботу утром задержали и отменили около 50 рейсов в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

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