"Теплом сердец и батарей": пользователи поделились красивыми фото заснеженной Москвы

В столице с вечера четверга, 26 октября, начался снегопад, который продолжился и в пятницу. Дорожная ситуация в городе, несмотря на непогоду, стабильная, общественный транспорт работает без задержек. Коммунальщики непрерывно мониторят обстановку. В свою очередь, москвичи делятся красивыми кадрами в соцсетях. Показываем самые лучшие фотографии.



Первый снегопад

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Вечером в четверг, 26 октября, в Москве начался снегопад. Из-за этого к утру пятницы на улицах образовался покров толщиной до 6 сантиметров. Больше всего осадков выпало в ЮАО и ТиНАО. Метеорологи прогнозируют, что снег будет идти до конца дня. В результате к имеющемуся сейчас покрову может добавиться еще до 5 сантиметров. Коммунальщики непрерывно следят за состоянием улиц и дорог.





из телеграм-канала комплекса городского хозяйства Москвы Повсеместно ведется очистка от снега дворовых территорий. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Обстановка на дорогах города, несмотря на непогоду, стабильная, общественный транспорт работает без задержек. Вместе с тем Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам выезжать по делам до 16:00 или уже после 19:00. Кроме того, водителей попросили не отвлекаться на гаджеты за рулем, придерживаться скоростного режима и соблюдать дистанцию.

Снегопад не отразился на деятельности столичных аэропортов. В пресс-службах Домодедово, Внуково и Шереметьево сообщили, что авиагавани работают штатно. То же самое касается и Жуковского. Также непогода не сказалась на движении Московской железной дороги. При этом в городе временно приостановили поездки на электросамокатах. Отмечается, что подобный способ передвижения в снег и гололед может быть опасен.

Кроме того, выпадение обильных осадков повлияло на цены на такси. С утра стоимость услуг у перевозчиков выросла в 1,5–2 раза. В "Яндекс Go" пояснили, что количество желающих воспользоваться сервисом из-за непогоды увеличилось. Однако число шоферов на линии не поменялось или даже уменьшилось, так как не все успели сменить резину на зимнюю. "Чтобы привлечь на линию больше водителей, в сервисе периодически действует повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера, которая позволяет уехать на такси тем, кому это нужно срочно", – отметили в компании.

Управляющий директор сервисов "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко также подтвердил, что в непогоду спрос на услуги таксистов превышает предложение. "В плохую погоду люди предпочитают ездить на такси вместо того, чтобы идти по делам или до метро пешком. Причем все и сразу. Это и порождает спрос, превышающий предложение. Так в плохую погоду и растет цена", – сказал он.



"Ждем зиму"

Москвичи по-разному отнеслись к появлению снежного покрова. Например, жительница столицы Татьяна переживает, что "зима близко". Девушка предложила "согреваться теплом сердец и батарей".





В свою очередь, житель столицы Виктор пожелал, чтобы снежный покров только рос. "Очень хочется, чтобы так и продолжалось, без этой традиционной слякоти с потеплением", – написал он.





Менее позитивно настроен пользователь Александр. Мужчина пожаловался, что чем дольше человек живет, тем "короче время погожих дней".



Житель города Максим рад снежному покрову. Он поделился кадрами, как гуляет с собакой на улице. Правда, питомец, кажется, не разделяет чувств хозяина.





Ранее парк коммунальной техники столицы был переведен на зимний режим работы в соответствии с погодными условиями. Для приведения города в порядок планируют использовать свыше 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.

