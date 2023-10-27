Синоптик пообещал москвичам "погодный кульбит" на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В середине следующей недели москвичей ожидает резкое повышение температуры до 11 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Повышение давления приведет к тому, что во вторник ночью в Москве будет около 5 градусов, на юге области – до 8, а дневные температуры будут стремиться к 10", – цитирует его Агентство "Москва".

Среда, 1 ноября, станет самым теплым днем следующей недели. Столбики термометров ночью и днем поднимутся до 6–11 градусов. Такие температурные показатели, обратил внимание синоптик, будут соответствовать первой пятидневке октября.

В предзимье температура воздуха в городе будет умеренно теплой. Ночью она будет опускаться до 4 градусов ниже нуля. Зимой же в Москве прогнозируется частая смена погоды.

До этого Вильфанд сообщил, что к утру 28 октября высота сугробов в Москве достигнет 8 сантиметров. До конца дня 27 октября в столице ожидается усиление снегопада. Кроме того, на дорогах образуется наледь.



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