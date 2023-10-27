Москвичей предупредили о снеге и гололеде до 28 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег в Москве будет идти с 15:00 27 октября до 10:00 28 октября, сообщили в телеграм-канале столичного главка МЧС России. По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, а также гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями жителям столицы рекомендуют снизить скорость за рулем автомобиля и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Москвичей также призывают не оставлять детей без присмотра и быть внимательными и осторожными. В случае необходимости следует звонить по номеру 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Дептранс рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом в часы пик. Вечером прогнозируются заторы в 8 баллов. На движение будут влиять снегопад, гололедица, а также короткий рабочий день, ремонтные работы на проезжей части и мелкие ДТП.

Водителей призывают выезжать до 16:00 или после 19:00. Локальные затруднения будут в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В Москве и Московской области до 07:00 28 октября действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В пятницу, 27 октября, синоптики ожидают образования до 10 сантиметров снежного покрова.

Первый снег в столице выпал в ночь на 27 октября. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что 28 и 29 октября в городе прогнозируется гололедица, однако 30 октября в Москву придет потепление и температура поднимется до 10 градусов.

Москвичи поделились кадрами заснеженных улиц