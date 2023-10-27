Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в часы пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дептранс рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом в часы пик.

Как рассказали в ЦОДД, дорожная ситуация в городе стабильная, городской транспорт работает штатно и без задержек. Движение в городе оценивается в 3 балла.

Локальные затруднения могут быть на внутренней стороне 32-го километра МКАД, в обеих сторонах по Тульской эстакаде, где продолжаются ремонтные работы, и в районе 20-го километра Ленинградского шоссе.

Вечером прогнозируются заторы в 8 баллов. На движение будут влиять снегопад, гололедица, а также короткий рабочий день, ремонтные работы на проезжей части и мелкие ДТП.

Водителям рекомендовали выезжать до 16:00 или после 19:00. Локальные затруднения будут в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"Соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не отвлекайтесь на телефон во время движения", – призвали в Дептрансе.

В Москве и Московской области до 07:00 28 октября действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В пятницу, 27 октября, синоптики ожидают образования до 10 сантиметров снежного покрова.

Первый снег в столице выпал в ночь на 27 октября. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что 28 и 29 октября в городе прогнозируется гололедица, однако 30 октября в Москву придет потепление и температура поднимется до 10 градусов.

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