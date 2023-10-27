В сервисе такси рассказали о влиянии снегопада на стоимость поездки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На стоимость поездки в такси влияет не снег, а последствия, которые он вызывает. Об этом Агентству "Москва" рассказал управляющий директор компаний "Ситимобил" и "Таксовичкоф" Дмитрий Коваленко.

По его словам, при хорошей погоде таксист за час может выполнить три-четыре заказа, а в пробках и на льду – максимум два. Поэтому свободных водителей в плохую погоду меньше. Растет спрос, растет и цена, объяснил Коваленко.

Также он отметил, что повышение цен из-за непогоды – самый популярный миф о такси. Коваленко объяснил, что никто не высовывает руку в окно и не ждет появления снега или дождя, чтобы повысить цену. Она возрастает сама, когда спрос превышает предложение. Чем меньше свободных водителей и больше пассажиров, тем выше стоимость поездки, добавил он.

Ранее в сервисе такси "Яндекс Go" объяснили повышение цен на фоне снегопадов в столице. В компании утверждают, что это делается для привлечения на линию такси большего числа водителей.

Там уточнили, что повышенный тариф – временная и вынужденная мера. Как рассказали в компании, чем больше водителей выходят на работу, тем быстрее нормализуются цены.

На данный момент высота снежного покрова в столице – шесть сантиметров. Как сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за прошлый день зима в России расширила зону холодов, метелей и снега.

Столичный комплекс городского хозяйства предупредил, что прирост снега может составить еще до пяти сантиметров. Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада, наибольшее количество снега выпало в ЮАО и ТиНАО.

"Яндекс" начал тестировать новые правила подачи такси в столице