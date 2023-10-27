Цены на такси в Москве после снегопада выросли в 1,5–2 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость на поездки в такси на фоне снегопада в Москве увеличилась в 1,5–2 раза, время ожидания авто в некоторых районах также выросло.

В приложении "Яндекс Go" по состоянию на 09:30 высвечивался оранжевый индикатор спроса, свидетельствующий о повышенной цене.

"Заказов намного больше, чем машин, из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено – чем дольше поездка, тем дороже", – следует из сообщения в приложении.

Цена на поездки увеличилась до характерных для часа пика или плохой погоды показателей. Например, длительная поездка в 40–45 минут на 09:30 утра стоила от 1 200 до 2 000 рублей. Обычно в это время стоимость составляла 700–1000 рублей.

Стоимость коротких поездок до 10 минут также выросла с 200–250 до 450–500 рублей.

В настоящее время высота снежного покрова в Москве составляет 6 сантиметров. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, за минувший день зима в РФ расширила зону холодов, метелей и снега.

На фоне снегопада не менее 35 авиарейсов задерживали и еще восемь были отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Сейчас авиагавани вернулись к штатному режиму работы.

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