Высота снежного покрова достигнет 8 см в Москве 28 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад в столице будет усиливаться вечером 27 октября, на следующий день высота снега достигнет 8 сантиметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, сейчас на станции ВДНХ фиксируют 2 сантиметра снежного покрова, на Балчуге – 6 сантиметров.

"За ночь субботы и завтра днем выпадет от 7 до 10 миллиметров осадков, в отдельных районах, возможно, больше. В субботу высота снега может составить 7–8 сантиметров. Но этот снег плотный, насыщен влагой", – подчеркнул синоптик.

Как отметил метеоролог, 28 октября в городе ожидается гололед. Днем температура составит от нуля до 2 градусов.

"Будут создаваться условия для гололеда, налипание льдинок на проводах и ветках деревьев, мокрый снег тоже будет налипать. И ночью, и днем также значительная гололедица – условия для скольжения. Она будет не только на дорогах, пешеходам нужно быть внимательными во дворах", – сказал собеседник агентства.

В субботу, 28 октября, порывы ветра достигнут 6–11 метров в секунду. К концу дня прогнозируется дождь. В воскресенье, 29 октября, столбики термометров поднимутся до 3 градусов, в этот день будут осадки в виде мокрого снега, заключил синоптик.

Ранее в столичном главке МЧС РФ сообщили, что снег в городе будет идти с 15:00 27 октября до 10:00 28 октября. По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, а также гололедица.

В Москве и Московской области до 07:00 28 октября действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В пятницу, 27 октября, синоптики ожидают образования до 10 сантиметров снежного покрова.

"Атмосфера": -2 градуса ожидается в столице вечером 27 октября